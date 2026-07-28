Negócios da sociobiodiversidade do Amazonas têm até sexta para edital gratuito

Empreendedores, cooperativas, associações e negócios de impacto da sociobiodiversidade amazônica têm até nesta sexta-feira, 31 de julho, para se inscrever gratuitamente na nova chamada temática do Programa EcoAm – Ecossistema de Inovação Social e Bioeconomia da Amazônia. A iniciativa vai selecionar empreendimentos do Amazonas, Acre e Rondônia para participar de uma jornada de aceleração comercial que inclui mentorias especializadas, conexão com compradores e investidores, rodadas de negócios e acesso a oportunidades de crédito e investimento. A inscrição é feita no site: https://ecoamamazonia.com/chamadatematica2026/.

O edital foi elaborado a partir de um processo de inteligência de mercado realizado pelo EcoAm. Compradores, distribuidores, varejistas, parceiros institucionais e especialistas foram consultados para identificar demandas reais do setor e orientar a escolha dos empreendimentos com maior potencial de expansão comercial.





O coordenador do EcoAm, Washington Silva, explica que a chamada representa uma oportunidade concreta para que empreendedores amazônicos ampliem seu alcance no mercado e fortaleçam seus modelos de negócio. “Nosso objetivo é aproximar os negócios da sociobiodiversidade de oportunidades comerciais reais. Não se trata apenas de oferecer capacitação, mas de conectar empreendedores a mercados, parceiros estratégicos e potenciais investidores, ampliando as possibilidades de geração de renda e crescimento sustentável nos territórios amazônicos”, destaca.

De acordo com ele, podem participar pequenos negócios, cooperativas, associações, empreendimentos comunitários, negócios de impacto, produtores organizados com CNPJ ativo e faturamento, além de agroindústrias familiares. Os candidatos devem possuir produto ou serviço validado, realizar vendas recorrentes — ou demonstrar capacidade de iniciar a comercialização em curto prazo —, ter interesse em acessar novos mercados e disponibilidade para participar de todas as etapas da jornada.

Cadeias produtivas priorizadas

No Amazonas, a chamada contempla empreendimentos localizados nos municípios de Tefé, Alvarães, Uarini, Maraã e Fonte Boa. Serão priorizados negócios ligados à Farinha de Uarini e derivados da mandioca, como féculas, tapioca e beiju; ao pirarucu manejado; e a produtos alimentícios da sociobiodiversidade, como frutas, sementes, temperos e outros ingredientes amazônicos.

Em Rondônia, poderão participar empreendimentos da macrorregião de Ji-Paraná, além dos municípios de Cacoal e Rolim de Moura. As cadeias priorizadas incluem castanha-da-Amazônia, cacau e café agroflorestal.

No Acre, a seleção abrange todo o estado e contempla negócios voltados à castanha-da-Amazônia, óleos vegetais amazônicos — como andiroba, copaíba, buriti e murumuru —, borracha natural e café agroflorestal.

Além dos critérios técnicos, serão considerados diferenciais no processo seletivo os negócios liderados por mulheres, indígenas, ribeirinhos e outros povos e comunidades tradicionais, bem como iniciativas coletivas e com impacto socioambiental comprovado.

Inteligência de mercado

Como parte da estratégia da chamada, o EcoAm lançou recentemente o mapeamento “Bioeconomia e Territórios da Amazônia”, que reúne os resultados do diagnóstico de mercado realizado pelo programa e apresenta oportunidades para as cadeias produtivas da região. O material pode ser acessado gratuitamente em: https://impact-hub-manaus-1.rds.land/mapeamento-ecoam.

A iniciativa integra a estratégia do EcoAm de fortalecer a bioeconomia amazônica por meio da conexão entre empreendedores, mercado, inovação e instrumentos financeiros, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.

Nas duas chamadas anteriores, o programa já impulsionou 17 negócios da bioeconomia amazônica, entre associações, cooperativas, startups e empreendimentos de impacto social. “A Amazônia reúne negócios inovadores e de grande impacto socioambiental. Apoiar esses empreendimentos significa fortalecer cadeias produtivas sustentáveis, gerar renda para as comunidades e criar oportunidades concretas para que a floresta em pé também seja sinônimo de desenvolvimento econômico”, afirma Washington Silva.

Sobre o programa

Criado em 2024, o EcoAm – Fomentando Ecossistemas de Impacto na Amazônia é uma iniciativa do Impact Hub Manaus e do BID Lab, laboratório de inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, por meio do Programa Amazônia Sempre, em parceria com o Instituto Meraki, o Fundo Vale e o Sebrae Amazonas, com atuação inicial na região de Tefé.