No Monte Pascoal, homem passa pelo tribunal do crime e acaba morto com golpes de terçado

MANAUS | Um homem identificado apenas como Joelson Marques, 37 anos, foi assassinado com golpes de faca e terçado pelo corpo na avenida Sumaúma, bairro Monte Pascoal, zona Norte de Manaus, na noite de terça-feira, (23).





A vítima teria sido capturado por criminosos da área e teria passado por uma espécie do tribunal do crime, conseguido correr e caído na via principal.

A mãe da vítima relatou para a polícia que o mesmo teria se separado recentemente e acredita que o filho tenha sofrido uma emboscada e capturado pelo elementos.

O corpo foi periciado no local e recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML). A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia