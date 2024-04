Ministério da Saúde e Google se unem para fortalecer acesso à saúde no Amazonas

Em uma parceria estratégica, o Ministério da Saúde e o Google anunciaram hoje uma colaboração para aprimorar o acesso às informações vitais sobre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o Brasil. O foco é facilitar o acesso dos cidadãos a dados cruciais, como localização, horário de funcionamento, contatos e calendário de vacinação, visando fortalecer a rede de atendimento primário de saúde, especialmente no Amazonas.





O Amazonas, com seus 697 estabelecimentos da Atenção Primária à Saúde (APS), está entre os principais beneficiários dessa parceria. Com 642 UBS e postos de saúde, além de 48 unidades móveis fluviais e sete terrestres, o estado desempenha um papel vital na prestação de serviços de saúde para comunidades em áreas remotas e de difícil acesso.

A colaboração visa atualizar informações de mais de 40 mil postos de saúde em todo o país nos resultados da Busca e do Google Maps, com base em dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, para oferecer uma experiência mais eficiente aos usuários. Além disso, uma novidade será a exibição de um link direto para o Calendário Nacional de Vacinação nos resultados das buscas por “postos de saúde próximos a mim”.

Isso significa que ao procurar por postos de vacinação, como por exemplo, “vacinação perto de mim”, os usuários terão acesso a informações atualizadas de endereço, telefone e horário de funcionamento, juntamente com o link do Calendário Nacional de Vacinação para acompanhar as datas de imunização.

A primeira fase dessa iniciativa foi lançada durante o Google for Brasil no ano passado, onde a empresa se comprometeu a fornecer informações atualizadas das UBS em suas plataformas.

A expectativa é que essa parceria contribua significativamente para conscientizar a população sobre a importância da adesão às campanhas de vacinação, especialmente diante da queda das coberturas vacinais observadas nos últimos anos.

O Brasil é um dos países mais ativos em buscas relacionadas à saúde e vacinação, de acordo com o Google Trends. Essa parceria entre o Ministério da Saúde e o Google amplia o leque de soluções voltadas para a saúde pública, que incluem iniciativas como vídeos educativos com influenciadores digitais, como Mari Fulfaro do Manual do Mundo, o jornalista Edson Castro do Manual do Homem Moderno e o renomado médico Drauzio Varella, todos engajados em conscientizar sobre a importância da prevenção de doenças como a dengue e a promoção da vacinação infantil.

Entre 2023 e 2024, houve um aumento nas coberturas vacinais de 13 das 16 principais vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Investimentos significativos foram feitos na compra de imunizantes, e a previsão é de que esses recursos continuem a crescer, atingindo R$ 10,9 bilhões em

Um destaque inédito foi o repasse de R$ 150 milhões anuais aos estados e municípios para apoiar ações de imunização com foco no microplanejamento, uma abordagem recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa estratégia visa alinhar as ações de vacinação com a realidade local, garantindo melhores resultados e uma melhoria nas coberturas vacinais, contribuindo assim para o alcance das metas de imunização.