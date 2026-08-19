quarta-feira, 19 de agosto de 2026
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Anitta vai substituir Virginia na Grande Rio?

Por
Redação 5
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Fotomontagem

Anitta pode ser a nova rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2027. Segundo o jornal Extra, a cantora teria recebido e aceitado o convite para ocupar o posto deixado por Virginia Fonseca. A confirmação oficial deve ocorrer no próximo sábado (22).

Antes de Anitta, a escola teria procurado Paolla Oliveira, que recusou o convite para retornar à função que exerceu por anos.


Anitta já participou do Carnaval carioca. Em 2016, desfilou como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola que também teria considerado seu nome para o posto de rainha de bateria em 2027.

Caso seja confirmada, Anitta assumirá a bateria da Grande Rio após a saída de Virginia, que ocupou o cargo no Carnaval 2026.

*Com informação do ig

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