Manaus realiza caminhada pelo Dia Nacional da População em Situação de Rua

Em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, comemorado nesta quarta-feira, 19/8, a Prefeitura de Manaus, realizou uma caminhada e ação no centro histórico da capital. A iniciativa reuniu serviços, atividades de acolhimento e atendimento à população em situação de rua, com o objetivo de ampliar o acesso a políticas públicas e fortalecer a rede de apoio.

Instituída pela Lei nº 15.187/2025, a data faz memória às vítimas do chamado “Massacre da Sé”, ocorrido entre os dias 19 e 24 de agosto de 2004, quando pessoas em situação de rua foram violentamente atacadas enquanto dormiam na praça da Sé, em São Paulo. Ao todo, 15 pessoas foram agredidas, sete morreram e outras seis ficaram com sequelas permanentes.





A programação começou no complexo Pop, equipamento municipal que reúne o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), o Centro de Atendimento e Desenvolvimento Social (Cads) e a Casa de Passagem Padre Orlando Barbosa. Em seguida, os participantes caminharam até a igreja da Matriz, onde foram realizadas atividades relacionadas aos direitos humanos, acesso a serviços e fortalecimento da rede de atendimento.

No pátio da igreja, ocorreram atendimentos socioassistenciais e de saúde, serviços de embelezamento e corte de cabelo por alunos do curso de barbearia do Centro Pop, além da distribuição de kits de higiene. A ação teve parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Arquidiocese de Manaus, comunidade Católica Nova e Eterna Aliança, Aliança da Misericórdia, Pastoral do Povo de Rua, Defensoria Pública, Instituto Nacer, Lar Batista Janell Doyle, O Pequeno Nazareno, entre outras instituições.

A subsecretária de Políticas Afirmativas para Mulheres e de Direitos Humanos da Semasc, Graça Prola, destacou a atuação da gestão municipal em diferentes áreas.

“Na gestão do prefeito Renato Junior, estamos trabalhando o atendimento socioassistencial, garantindo que essas pessoas tenham acesso aos serviços e encaminhamentos necessários. Também estamos atuando para garantir mais saúde para aqueles que estão acometidos ou com agravos graves, como tuberculose, além da manutenção da escolaridade, com a educação de jovens e adultos. Trabalhamos ainda a qualificação ou requalificação para a inclusão no mercado de trabalho e, especialmente, a situação documental, garantindo que todos tenham plena cidadania”, afirmou Graça.

A coordenadora do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e da Natureza da Arquidiocese de Manaus, Carla Furtado, ressaltou a importância da união entre as instituições.

“Para nós, é importante, porque traz a visibilidade dos serviços que essas instituições realizam no seu dia a dia à população de rua e também trazer para a prefeitura, como sempre, que nós somos o outro braço, somos as outras pernas que estamos sempre disponíveis para estar trabalhando”, destacou Carla.

Trabalhos contínuos

Neste ano, a gestão municipal iniciou a operação “Centro Mais Seguro”, que tem entre seus focos o fortalecimento da assistência social e a garantia de direitos no Centro Histórico de Manaus. A iniciativa amplia a atuação integrada do poder público e da rede de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Até o momento, foram realizados mais de 1.700 atendimentos, entre Cadastro Único, abordagens sociais, encaminhamentos para acolhimento institucional, empregabilidade, entre outros serviços.

A Semasc também mantém ações diárias de abordagem social em diferentes pontos da cidade. Ao identificar uma situação de vulnerabilidade social, a população pode acionar as equipes pelo Disque Direitos Humanos, nos números 0800 092 6644 e 0800 092 1407, ou pelo Disque Nacional 100. As ligações são gratuitas e funcionam 24 horas.

A atuação integrada reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com uma assistência social humanizada, o acolhimento e a ampliação de oportunidades, contribuindo para que a população em situação de rua tenha acesso a serviços, cuidados e caminhos para reconstruir suas trajetórias com autonomia e dignidade.