quarta-feira, 19 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Cidades ABORDAGEM POLICIAL LIBERADA: é o que prevê o Projeto de Lei apresentado...

ABORDAGEM POLICIAL LIBERADA: é o que prevê o Projeto de Lei apresentado pelo bolsonarista Kim Kataguiri

Por
Redação 1
-
Deputado bolsonarista Kim Kataguiri do Missão, do Estado de São Paulo - foto? recorte

Projeto de Lei vai permitir que policiais revistem cidadãos sem precisar de motivo, apenas por instintos. Basta não gostar da aparência, roupa do cidadão ou, qualquer outra situação que se apresente. 

O deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) apresentou um projeto que acaba com a exigência de “fundada suspeita” pra um policial abordar e revistar alguém na rua. Na prática, isso significa que qualquer pessoa poderia ser parada e revistada por sorteio, sem nenhum motivo específico.


Abordagem

O texto autoriza policiais e guardas municipais a escolher pessoas de forma aleatória ou por amostragem, sem mandado, durante patrulhamento. Hoje, o policial precisa de um motivo concreto pra abordar alguém, o projeto cria uma modalidade que dispensa isso.

Argumento do deputado bolsonarista

Kataguiri diz que a exigência de suspeita gera “insegurança jurídica” pros policiais, porque a Justiça já interpretou esse critério de formas diferentes. Segundo ele, isso “inviabiliza a atuação preventiva do Estado”.

Histórico da medida

Historicamente, abordagens sem critério claro no Brasil já foram amplamente documentadas, por pesquisas, dados de segurança pública e organizações de direitos humanos, como recaindo de forma desproporcional sobre pessoas negras e moradores de periferia. Retirar a exigência de motivo tende a ampliar esse padrão, não corrigir.

O que projeto prevê

O texto diz que excessos continuam podendo ser apurados depois, por corregedoria e Ministério Público, ou seja, a fiscalização acontece só após o abuso já ter ocorrido, não antes. Isso é o centro do debate: transformar a exceção em regra, e deixar o controle pra depois do fato.

STF e STJ

A legislação brasileira atual exige “fundada suspeita” para a realização de revistas pessoais sem mandado judicial, conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal.

Tribunais superiores como o STJ e o STF não permitem abordagens baseadas apenas na intuição policial, aparência ou atitude genérica, embora existam projetos no Congresso, como o PL 5257/23, que buscam flexibilizar essas regras permitindo a busca com base em denúncias anônimas.

*Se você acha que revista sem motivo é um risco real pra quem já é mais vigiado no dia a dia, vale saber que esse projeto existe e repassar essa informação.

VIAhttps://www.youtube.com/
FONTE@georgecurcio992
Artigo anteriorPalmeiras busca classificação diante do Cerro Porteño pela Libertadores
Próximo artigoAnitta vai substituir Virginia na Grande Rio?

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.