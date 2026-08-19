Palmeiras busca classificação diante do Cerro Porteño pela Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

O Verdão vive um momento difícil, com quatro jogos sem vencer. No jogo de ida, em São Paulo, empatou por 1 a 1 e precisa vencer no Paraguai para avançar. Novo empate leva a decisão para os pênaltis; vitória do Cerro classifica os paraguaios.





O Palmeiras não terá Andreas Pereira, expulso na partida de ida. Emiliano Martínez e Lucas Evangelista disputam a vaga.

O Cerro chega motivado após vencer o San Lorenzo pelo Campeonato Paraguaio e aposta no fator casa.

Onde assistir: Paramount+ (streaming).

Prováveis escalações

Cerro Porteño: Roffo; Ramírez, Velázquez, Quintana e Cañete; Morel, Gamarra e Almendra; Derlis Rodríguez, Vegetti e Klimowicz. Técnico: Ariel Holan.

Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Barboza; Allan, Emiliano Martínez (Lucas Evangelista), Marlon Freitas, Maurício e Piquerez; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.