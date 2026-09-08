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INSS alerta aposentados sobre golpes com falsa Prova de Vida

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Redação 5
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Foto: Reprodução

A Prova de Vida do INSS voltou a ser usada como isca em golpes contra aposentados e pensionistas. Criminosos se passam por funcionários do instituto para obter dados pessoais, bancários e senhas, ameaçando suspender o benefício. O INSS reforçou o alerta em agosto e em 31 de agosto de 2026.

Os golpistas entram em contato por SMS, WhatsApp ou telefone e alegam falsas pendências ou necessidade de atualização cadastral. Também podem enviar links para sites que imitam serviços do governo.


O INSS afirma que não solicita senhas, dados sensíveis ou transações bancárias por mensagens ou ligações. O instituto também não comunica por SMS, WhatsApp ou e-mail a suspensão de benefícios por falta de Prova de Vida.

Como funciona

A Prova de Vida é feita principalmente de forma automática, por meio do cruzamento de dados das bases do governo. Quando não é possível confirmar a situação do beneficiário, pode haver comunicação oficial pelo WhatsApp do Governo do Brasil, com selo azul de verificação, ou pelo banco responsável pelo pagamento.

A comunicação oficial não exige dados pessoais nem direciona para links de regularização. Pedidos de CPF, senha, código de segurança ou pagamento são sinais de alerta.

A situação pode ser consultada pelo Meu INSS ou pela Central 135. Quando necessária, a comprovação pode ser feita no banco responsável pelo benefício, com documento oficial com foto, ou pelo Meu INSS, por reconhecimento facial.

Em caso de suspeita de fraude, é importante guardar mensagens, números de telefone, comprovantes e capturas de tela. Vítimas devem registrar boletim de ocorrência e comunicar as autoridades.

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