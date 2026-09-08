TCE-AM divulga resultado preliminar das provas discursivas de residência jurídica e contábil

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou, nesta terça-feira (08), o resultado preliminar da prova discursiva do II Processo Seletivo Público para o Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC).

A relação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE), disponível em doe.tce.am.gov.br, e apresenta, separadamente para as áreas Jurídica e Contábil, o número de inscrição, nome do candidato, notas de cada questão e a soma da pontuação obtida na prova discursiva.





Para a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, a divulgação do resultado representa mais uma etapa importante do processo seletivo. “Estamos avançando em mais uma etapa de um processo que contribui para aproximar novos profissionais da atuação no controle externo. O programa é uma oportunidade de aprendizado e de formação prática, aliando conhecimento técnico à experiência no Tribunal”, destacou.

O período para entrar com recursos contra o resultado preliminar das provas discursivas começa ainda nesta quarta-feira (09) e segue até a quinta-feira (10). A publicação do resultado dos recursos interpostos está prevista para o dia 25 e a divulgação do resultado final para o dia 30 de setembro.

Sobre o certame

A seleção oferece 30 vagas, sendo 20 para Residência Jurídica e dez para Residência Contábil. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva, conforme a ordem de classificação.

Lançado em abril de 2023, o programa de residência jurídica e contábil do TCE-AM terá duração inicial de dois anos, com remuneração de R$ 3 mil mensais para os residentes e carga horária de 25 horas semanais, podendo ser renovado por mais 12 meses.