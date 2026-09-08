BR-319 ganha seis frentes de obras; Omar vistoria trecho entre Manaus e Humaitá

A BR-319, principal ligação terrestre do Amazonas com o restante do país, tem hoje seis frentes de obras em andamento entre Manaus e Humaitá. Nesta segunda-feira (7), o candidato ao Governo, Omar Aziz, e o senador Eduardo Braga percorreramtoda a rodovia para acompanhar os serviços de asfaltamento, terraplanagem, recuperação e preparação da pista.

A viagem começou ainda de madrugada, em Manaus, e terminou no início da noite, em Humaitá. Ao longo do percurso, os dois fizeram sucessivas paradas para verificar de perto o andamento das obras.





No Careiro Castanho, Omar parou para conversar com comunitários e recebeu reivindicações de moradores. Poucos quilômetros depois, a comitiva acompanhou uma frente de asfaltamento em plena execução.

A parte mais aguardada da viagem, no entanto, foi a entrada no chamado ‘Trecho do Meio’, historicamente o ponto mais crítico da BR-319. É justamente nessa região que hoje estão concentradas algumas das principais intervenções.

Durante o percurso, máquinas trabalhavam na preparação da base, terraplanagem e aplicação de revestimento em diferentes pontos da estrada. A comitiva também acompanhou serviços de melhoramento da pista e recuperação de segmentos que durante anos ficaram praticamente intransitáveis no período de chuvas.

No fim da viagem, próximo ao entroncamento com a BR-230, Omar afirmou que a situação encontrada ao longo do dia mostra uma mudança concreta na realidade da rodovia.

“São seis frentes de obra, o asfalto caindo, terraplanagem sendo feita, preparando para jogar o asfalto em cima”, afirmou.

O senador destacou ainda a importância da estrada para quem vive no interior do Amazonas.

“Quem não mora aqui, quem não passa por aqui, não tem noção do que é importante para essa população. É o Amazonas agora sendo ligado ao Brasil. É um direito que nós sempre tivemos e agora estamos tendo de fato”, disse.

Governo Lula

Omar e Braga também fizeram questão de atribuir o avanço das obras ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo Braga, o governo federal está mobilizando R$ 750 milhões somente neste ano para serviços na BR-319.

“É preciso reconhecer que o governo federal está mobilizando nada mais, nada menos do que R$ 750 milhões só este ano na BR-319. E assim nós estamos tornando o nosso sonho em realidade”, afirmou.

Já próximo de Humaitá, Braga mostrou um trecho totalmente asfaltado e com sinalização horizontal pronta.

“Aqui o sonho já está realizado. Estamos em cima do asfalto, onde era poeira, lama e buraco”, disse. Omar e braga na 319.txt

A programação da vistoria incluiu frentes de pavimentação entre os quilômetros 198 e 250, serviços no Trecho do Meio, tratamento superficial no km 575 e microrrevestimento no distrito de Realidade, no km 589.

A viagem também serviu para reforçar uma mensagem política que Omar e Braga vêm repetindo: depois de anos de impasse ambiental, jurídico e orçamentário, a BR-319 voltou a receber investimentos federais em diferentes pontos.