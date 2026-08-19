Sargento Salazar seria o Macaco Tião ou o Tiririca do Amazonas!? Questiona deputado Abdala Fraxe

Abdala Fraxe compara Sargento Salazar ao Macaco Tião e ao Palhaço Tiririca e defende política “séria” no Amazonas

O deputado estadual Abdala Fraxe fez uma avaliação crítica sobre a atuação política do Sargento Salazar e recorreu a dois personagens que marcaram a história eleitoral brasileira o Macaco Tião e o humorista Palhaço Tiririca para sustentar seu argumento de que popularidade não deve ser confundida com construção política.





Durante sua fala, Fraxe afirmou que a política precisa ter “agregação política” e produzir resultados concretos para a população. Segundo o deputado, não basta conquistar votos ou alcançar grande repercussão nas redes sociais: é necessário apresentar propostas, construir alianças e transformar o mandato em ações efetivas.

Macaco Tião dos anos 80

O Macaco Tião tornou-se um dos episódios mais conhecidos e curiosos da política carioca. Em 1988, durante a eleição para prefeito do Rio de Janeiro, o chimpanzé do Zoológico do Rio foi lançado simbolicamente como candidato em um protesto contra a classe política.

Embora os votos atribuídos a Tião não fossem oficiais, a história ganhou enorme repercussão e se transformou em símbolo do voto de protesto. A estimativa divulgada na época apontava centenas de milhares de votos mais de 400 mil e ficou sendo símbolo de votos de protesto.

Ao citar Tião, Abdala Fraxe fez referência justamente à possibilidade de a popularidade e o voto de protesto ultrapassarem a discussão tradicional sobre propostas e projetos políticos.

Tiririca: do humor para o Congresso

Outro exemplo lembrado pelo deputado foi o humorista Tiririca. Em 2010, Francisco Everardo Oliveira Silva foi eleito deputado federal por São Paulo com uma votação expressiva, tornando-se um dos fenômenos eleitorais daquele pleito.

A candidatura de Tiririca utilizou o humor e a popularidade construída na televisão para conquistar eleitores. Depois da eleição, ele passou a exercer efetivamente o mandato parlamentar na Câmara dos Deputados.

A referência de Fraxe coloca Tiririca em uma discussão diferente da trajetória de Tião: enquanto o macaco representou um protesto eleitoral simbólico, Tiririca efetivamente foi eleito e assumiu um mandato político.

Política precisa ser “séria”

Ao estabelecer a comparação com esses dois episódios, Abdala Fraxe afirmou que a política precisa ir além da popularidade e da capacidade de mobilização eleitoral.

Na avaliação do deputado, um mandato deve possuir capacidade de articulação e apresentar resultados para a população. A crítica, portanto, coloca em debate o crescimento de novas figuras políticas que conquistam espaço principalmente por meio das redes sociais e da comunicação direta com o eleitor.

A declaração de Fraxe repercute no cenário político amazonense justamente em um período de intensa movimentação para as eleições de 2026. O episódio também amplia o debate sobre a chegada de novos personagens à política e sobre os critérios utilizados pelo eleitor para escolher seus representantes.

A fala coloca uma questão central no debate eleitoral: popularidade é suficiente para construir um mandato ou o eleitor deve exigir, além dos votos, propostas, articulação e resultados concretos?

Para Abdala Fraxe, a resposta passa necessariamente pela defesa de uma política mais estruturada, com capacidade de agregar forças e produzir resultados para a população.

Com informação do Abutre