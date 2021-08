No São Lázaro, cadáver é encontrado amarrado e com sinais de tortura

MANAUS – Na manhã domingo (1), o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com marcas de agressões na Rua Brasília, no bairro São Lázaro, zona sul de Manaus.

A polícia informou que a vítima estava com as mãos e pés amarradas e foi deixado coberto com um plástico no local. De acordo com a polícia, a região que faz fronteira com o Educandos, vem enfrentando uma guerra entre facções criminosas, o que pode ser a motivação do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assume as investigações do caso.