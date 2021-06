Noite de quinta-feira é marcada com triplo homicídio na Praça 14 de Janeiro

Três homens foram assassinados em pontos diferentes no bairro Praça 14 de Janeiro, na noite de quinta-feira, (3). Felipe Castro dos Santos, 27 anos, Lucas dos Santos Gama, 20 anos, e Matheus Lima Machado, 24 anos, foram executados a tiros durante um ataque de uma facção criminosa.

Felipe, foi assassinado com vários tiros na rua Tarumã, quando correu de dentro de um beco para tentar fugir da ação dos criminosos, já Lucas, conhecido no mundo do crime como Japonês, foi morto na rua Japurá, quando tentou também sair do beco para fugir dos assassinos.

Já Juares, foi assassinado dentro de sua própria residência no beco União. Os crimes tem ligação direta com o tráfico de drogas da área. Os corpos foram periciados e recolhidos para o Instituto Médico Legal, (IML). A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Texto: Correio da Amazônia