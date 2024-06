Nova lei da Poupança Estudantil entra em vigor beneficiando milhões de jovens

A nova lei que institui uma conta poupança para estudantes de baixa renda foi sancionada pelo presidente Lula (PT) e confirmada pela ministra Simone Tebet (MDB). Com sua implementação, a Caixa Econômica Federal inicia 2024 com uma medida que promete transformar a vida de milhões de estudantes brasileiros.





Segundo o ‘Portal News’, a ministra Simone Tebet comemorou a sanção da lei ainda em janeiro, destacando o impacto positivo que terá na vida dos jovens do país. Tebet, que já defendia um projeto similar em sua campanha, utilizou suas redes sociais para divulgar a novidade. “A partir de agora, deste ano, do ano 2024, os nossos jovens do ensino público que estão no CadÚnico vão poder continuar a estudar, porque não vão ter que fazer uma escolha triste entre estudar ou trabalhar e colocar comida dentro de casa,” afirmou a ministra.

A lei, sancionada por Lula em dezembro do ano passado, visa incentivar os estudantes a permanecerem na escola e a concluírem seus estudos. De acordo com o portal ‘Info Money’, o programa foi oficializado pela Lei n° 14.818, que destina aproximadamente R$ 20 bilhões para um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal. Esse fundo poderá ainda receber recursos privados, ampliando seu alcance.

Funcionamento do Programa

Conhecido popularmente como “Pé-de-Meia”, o programa prevê que os valores sejam depositados em uma conta bancária no nome do estudante, que pode ser uma conta poupança digital. Este incentivo financeiro permitirá aos alunos do ensino médio, especialmente aqueles inscritos no CadÚnico, continuarem seus estudos sem a preocupação de ter que abandonar a escola para trabalhar.

A iniciativa é vista como um passo histórico para a educação no Brasil. “Estou muito contente com esta iniciativa do Governo e feliz em participar deste momento histórico para o Brasil, onde milhões de estudantes terão de fato como estudar sem se preocupar,” celebrou Tebet. A medida, portanto, representa uma esperança renovada para os jovens de baixa renda, garantindo que possam focar nos estudos e construir um futuro melhor.

Com a implementação desta nova lei, o Governo Federal demonstra um compromisso sólido com a educação e o bem-estar dos jovens brasileiros, incentivando a continuidade dos estudos e proporcionando uma base financeira mais estável para as famílias.