Aeroporto de São José dos Campos recebe nova companhia aérea

O Aeroporto de São José dos Campos (SJK Airport) está prestes a vivenciar uma expansão significativa com a chegada da Total Linhas Aéreas. A companhia curitibana, especializada em transporte de carga e passageiros, anunciou a inauguração de uma base de operações no terminal joseense, prevista para ocorrer até agosto deste ano, conforme informações do portal spriomais.





Na tarde de quinta-feira (6), a mais nova aquisição da Total Linhas Aéreas, um Boeing 737-400F, pousou no SJK Airport e foi recebido com a tradicional cerimônia de batismo com jatos de água. Este evento marca o início de uma nova fase para o aeroporto e a cidade de São José dos Campos. “Estamos em fase avançada de negociação para estabelecer esta base. A aeronave passará por manutenção e deve iniciar suas operações entre o final de julho e início de agosto,” afirmou Ronei Glanzmann, diretor da SJK Airport.

Benefícios econômicos e logísticos

A chegada da Total Linhas Aéreas ao SJK Airport trará benefícios significativos para a economia local. Com a nova base de operações, São José dos Campos se tornará um hub estratégico para o transporte aéreo de carga e passageiros, atraindo mais negócios e investimentos para a região. Este desenvolvimento é um impulso importante para o comércio local, além de oferecer novas oportunidades para as empresas e consumidores da área.

Expansão das rotas

Inicialmente, a principal rota da Total Linhas Aéreas a partir de São José dos Campos será para Manaus (AM), aproveitando a relevância da Zona Franca de Manaus, um dos maiores polos industriais do Brasil. Outras possíveis conexões estão sendo estudadas, incluindo destinos no Nordeste, como Recife (PE) e Fortaleza (CE), ampliando ainda mais o alcance das operações da companhia.

Potencial de crescimento

A nova base da Total Linhas Aéreas promete fortalecer a infraestrutura do SJK Airport, aumentando a capacidade de movimentação de cargas e passageiros. Este desenvolvimento não apenas melhora a conectividade da cidade com outras regiões do Brasil, mas também impulsiona o comércio e a economia local. “Ainda estamos definindo os detalhes das atividades em São José, mas a Total já nos autorizou a anunciar que o aeroporto será uma das principais bases, possivelmente a principal,” explicou Glanzmann.

A ampliação das operações no SJK Airport destaca o potencial de crescimento e desenvolvimento econômico para São José dos Campos, proporcionando novas oportunidades e uma melhor infraestrutura para o transporte aéreo na região.

Fonte: Informa Life