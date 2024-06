PDT anuncia apoio a Marcelo Ramos para Prefeitura de Manaus: Uma aliança histórica

Neste sábado (8), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) oficializou seu apoio à pré-candidatura de Marcelo Ramos (PT) para a prefeitura de Manaus nas eleições municipais de 2024. Durante o evento, Marcelo Ramos expressou sua satisfação e orgulho ao receber o apoio do PDT, destacando a importância dessa aliança.





“O apoio do PDT à minha candidatura demonstra uma orientação clara da direção nacional, sem imposições que desagradem a direção municipal. Um partido democrático e de centro-esquerda deve se alinhar com uma candidatura que represente esses valores e não com uma que reflita o retrocesso do governo Bolsonaro para a cidade de Manaus”, afirmou Marcelo Ramos.

Compromisso com o Legado e o Futuro

Marcelo Ramos relembrou a contribuição de figuras históricas do PDT na redemocratização do Brasil, como Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e o senador amazonense Jefferson Peres. Ele também firmou compromisso com os pré-candidatos a vereador do partido. “O PDT contribuirá significativamente na elaboração do nosso Plano de Governo. Firmo meu compromisso de conversar individualmente com cada pré-candidato a vereador e apoiá-los”, declarou Ramos.

Apoio e Confiança

O presidente estadual do PDT, Luiz Castro, reforçou a confiança no trabalho de Marcelo Ramos. “Acredito muito no Marcelo Ramos, em seu programa de governo e nos seus pilares, que estão alinhados com os do PDT”, destacou Castro.

O presidente municipal do partido, engenheiro Cláudio Machadão, também enfatizou a importância desse apoio para o desenvolvimento de Manaus. “O PDT firma esse apoio pensando no desenvolvimento da capital amazonense. Nosso objetivo é eleger três vereadores e o prefeito, Marcelo Ramos, pois ele é o pré-candidato mais preparado para transformar Manaus”, finalizou Machadão.

Com o apoio do PDT, Marcelo Ramos fortalece sua posição na corrida eleitoral, prometendo um compromisso sério com a população de Manaus e com os valores defendidos pelo partido. A aliança é vista como um passo crucial para a construção de uma Manaus mais desenvolvida e justa.