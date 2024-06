Nova lei promove participação de jovens no processo eleitoral no Amazonas

Reconhecendo a importância da participação jovem na política para a manutenção da democracia, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), juntamente com o deputado Rozenha (PMB), assinou a proposta que resultou na Lei Ordinária nº 6.801/2024. Esta lei institui a Semana de Incentivo à Participação do Jovem no Processo Eleitoral.





“A política está em todo lugar e precisa ser encarada com a importância que tem. Incentivar a participação do jovem nesse processo é mais uma maneira de mostrar que é por meio do voto que se contribui para uma sociedade mais justa. É pelo voto e pela discussão cidadã sobre direitos e deveres que se estabelece a democracia. Que nossos jovens tenham cada vez mais consciência disso”, declarou Roberto Cidade.

Conforme a nova legislação, a Semana de Incentivo à Participação do Jovem no Processo Eleitoral será realizada anualmente na primeira semana de agosto. O objetivo é promover atividades que integrem os jovens ao processo eleitoral, conscientizando-os sobre a influência da política em diversos aspectos da vida, como lazer, educação e meio ambiente. Além disso, a semana buscará conscientizar pais e responsáveis sobre a importância do incentivo familiar no conhecimento político-eleitoral dos jovens.

A Semana de Incentivo à Participação do Jovem no Processo Eleitoral agora faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado do Amazonas.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, no pleito municipal de 2020, 2 milhões de jovens entre 15 e 17 anos tiraram seu título de eleitor. Entre 2018 e 2022, a participação de jovens de 16 e 17 anos aumentou 52,3%, com mais de 2,1 milhões de eleitores aptos a votar em 2022, dos quais, em média, 1,7 milhão compareceram às urnas. O protagonismo feminino foi maior, com 489 mil eleitoras jovens votando em 2022, em comparação com 387 mil eleitores do sexo masculino na mesma faixa etária.