Amazonas lança manual de comunicação para profissionais do 57º Festival de Parintins

A cada ano, o Festival de Parintins, que este ano acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho, atrai ainda mais a atenção do público e de grandes veículos de comunicação de dentro e de fora do Brasil. Com o aumento na visibilidade da festa, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), desenvolveu um ‘Manual de Comunicação’ com informações importantes sobre a disputa dos bumbás Caprichoso e Garantido para auxiliar os profissionais que vão cobrir a festa.





O manual, que conta com versões em português e inglês, é dividido em oito tópicos, que reúnem desde informações gerais sobre a cidade de Parintins, um breve histórico dos bois Caprichoso e Garantido, o formato da festa, a composição dos itens, passando por cuidados que devem ser tomados pelos profissionais de comunicação e veículos que farão a cobertura.

Entre esses cuidados estão orientações como cores de roupas a serem usadas nas noites de espetáculo e outras questões importantes para a produção de conteúdo jornalístico, publicitário e digital.

“A equipe da Secom elaborou esse manual com o objetivo de ambientar os profissionais que estarão na cidade para acompanhar o Festival de Parintins e que, mesmo que já tenham algum tipo de conhecimento sobre o evento, vão poder contar com o material para produzir conteúdos muito mais completos, divulgando da melhor forma a nossa festa, que é tão especial para o Amazonas e importante para país”, destacou a secretária de Comunicação do Amazonas, Josi Gomes.

57º Festival de Parintins

Este ano, o investimento do Governo do Amazonas no 57º Festival de Parintins será de R$ 8 milhões, sendo R$ 4 milhões para cada bumbá, além dos patrocínios privados aos bois, que devem chegar a R$ 15 milhões. Somente a Coca-Cola vai repassar R$ 2,5 milhões em 2024, sendo R$ 1,25 milhão para cada boi.

Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e demais órgãos estaduais, municipais e federais, o Festival permite um legado estrutural, econômico e cultural na região.

Em 2023, cerca de 110 mil turistas estiveram presentes na Ilha de Tupinambarana, durante o Festival de Parintins. O Governo do Amazonas estima que 120 mil turistas visitem a ilha, em 2024, para o 57º Festival de Parintins.

Estima-se, neste ano, a geração de 24 mil postos de trabalho indiretos com ações do Governo do Estado em torno do festival. Somado a isso, os dois bois juntos geram cerca de 5 mil empregos diretos. Além disso, a perspectiva de movimentação econômica para este 2024 é de R$ 150 milhões.

Manual de Comunicação Parintins

Link

http://cloud.prodam.am.gov.br/index.php/s/TBwuWQzY6gCBOeE