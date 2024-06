Judoca indígena de São Gabriel da Cachoeira é ouro nos JEB’s, em Maceió

Sete dias de barco para chegar a Manaus, quase 3 mil quilômetros de avião até Maceió. Se a alma não é pequena, todo esforço valeu a pena para a judoca amazonense Juliana Felipe, medalhista de ouro nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) da categoria Sub-18. A competição organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) aconteceu entre segunda (10/06) e terça-feira (11/06), no ginásio Lauthenay Perdigão, na capital alagoana.





Juliana Felipe é indígena da etnia Yanomani e uma das joias reveladas pelo projeto social Amigos do Judô da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, que é filial da equipe Acopajam/Manaus no município localizado a 852 quilômetros da capital, no Alto Rio Negro, mais precisamente na região conhecida como “Cabeça do Cachorro”.

“A medalha de ouro da Juliana Felipe é um feito expressivo para o esporte escolar amazonense e especialmente para o judô, uma modalidade olímpica bastante difundida nas escolas do Amazonas e que integra o programa de competições organizadas pela Federação Amazonense de Desporto Escolar (FADE) e Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE)”, disse o presidente da FADE, professor Auricélio Andrade.

Estudante da Escola Estadual Irmã Inês Penha (São Gabriel da Cachoeira), Juliana Felipe disputou a categoria super ligeiro (– 40 kg), que é a mais leve do campeonato no Feminino. A medalha de ouro da amazonense na Série Prata dos JEB’s Sub-18 veio após vitória sobre Yasmin Toledo, representante do CIEP 165 Brigadeiro Sérgio Carvalho (Rio de Janeiro).

A vitória histórica de Juliana Felipe foi conquistada nos últimos segundos do combate com um ippon, o golpe perfeito do judô. A comemoração foi pura emoção, levando às lágrimas o técnico da equipe feminina do Amazonas, Dejanir Nunes, narradores e público presente no ginásio.

Parceria vitoriosa

A viagem da delegação amazonense, que teve 19 integrantes entre atletas e comissão técnica, foi toda custeada pela CBDE. A organização e administração da equipe ficou a cargo da FADE, por meio do Programa de Apoio às Federações (PAF). A federação local trabalha articuladamente com as secretarias estadual e municipais de educação, poderes legislativos e parceiros privados no objetivo macro de fomentar e fortalecer o desporto escolar no Amazonas.

Outros resultados do Amazonas no judô dos JEB’s:

Ana Sousa, EM Raimundo Teodoro Botinelly, medalha de prata na Série Ouro, categoria meio leve (- 48 kg)

Gabriel Vieira, Escola Estadual Solon de Lucena, medalha de bronze na Série Prata, categoria super ligeiro (- 50 kg)