Praça Gastronômica chega à 2ª edição com nova estrutura e localização em Parintins

Na semana de festividades do 57º Festival de Parintins, a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), lança a segunda edição da Praça Gastronômica, que reúne o melhor da culinária regional em um só lugar. O espaço tem o objetivo de promover o turismo gastronômico, além de fomentar a geração de emprego e renda durante as festividades.





Sucesso em sua estreia em 2023, a Praça Gastronômica chega à segunda edição com estrutura reformulada e localização mais acessível ao lado da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, um dos principais atrativos turísticos na cidade de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

O espaço gourmet será instalado na avenida Clarindo Chaves com a rua Armando Prado, centro, próxima ao Turistódromo, local que abriga serviços de atendimento ao turista e do Panavueiro Fest, evento com shows gratuitos e transmissão simultânea das apresentações de Caprichoso e Garantido no Festival.

Com funcionamento entre 26 a 30 de junho, das 9h às 04h, a praça contará com 20 barracas de alimentação, medindo 3x3m cada. O espaço atenderá três categorias de serviços alimentícios que incluem opções de lanches, fast food, comidas típicas e regionais, além de doces e salgados diversos.

“A segunda edição da Praça Gastronômica terá novidades para oferecer o melhor serviço ao turista no horário diurno, além de ajudar a movimentar a economia local, gerando renda para os prestadores de serviços turísticos de Parintins na semana do festival”, avalia o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro.

Edital aberto

A Amazonastur está com chamamento público aberto para a venda de alimentos na Praça Gastronômica, em Parintins. O período de inscrição encerra após o preenchimento das 20 vagas disponíveis. Os credenciados serão contemplados com barracas cobertas, mesas, cadeiras, ponto de energia elétrica, iluminação e comunicação visual.

Serão priorizados prestadores de serviços com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de Parintins. Publicado no site da Amazonastur https://www.amazonastur.am.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/ASS-EDITAL-CHAMAMENTO.pdf no dia 24 de maio, o edital completo está disponível para consulta.

Os documentos para habilitação ao credenciamento devem ser entregues na sede da Amazonastur, na avenida Santos Dumont s/n, no bairro Tarumã, em horário comercial, ou pelo e-mail [email protected].