O número de pessoas desempregadas no Amazonas caiu 16,1% no terceiro trimestre de 2026, passando de 150 mil para 126 mil trabalhadores, e a taxa de desocupação recuou de 7,5% para 6,4%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta quarta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o mesmo período de 2025, quando o estado registrava 154 mil pessoas sem emprego, a queda foi de 18,3%. Apesar da redução, o índice amazonense permaneceu acima das médias nacional (5,2%) e da Região Norte (5,6%).





A população ocupada foi estimada em 1,85 milhão de pessoas. Já o nível de ocupação chegou a 57,4%.

Mesmo com a queda do desemprego, o Amazonas registrou a quarta maior taxa de informalidade do país, com 50,9%. O percentual corresponde a 941 mil trabalhadores sem vínculo formal e ficou acima da média brasileira, de 37,5%.

Entre os empregados do setor privado, 475 mil tinham carteira assinada e 253 mil trabalhavam sem registro. Outros 563 mil atuavam por conta própria, sendo que 497 mil não possuíam CNPJ.

O rendimento médio mensal dos trabalhadores amazonenses foi estimado em R$ 2.828, abaixo das médias nacional (R$ 3.790) e regional (R$ 2.900). O valor apresentou variação de 2,2% em relação ao trimestre anterior e de 4,4% na comparação anual, mas sem significância estatística.

Já a massa de rendimentos dos trabalhadores alcançou R$ 4,927 bilhões, com crescimento de 3,2% em relação ao segundo trimestre e de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2025.