O Rio Negro continua baixando em Manaus, mesmo em um período do ano em que o esperado seria a elevação do nível das águas. Nesta quarta-feira (18), o rio atingiu 16,08 metros, quatro centímetros a menos que a marca registrada ontem (17), conforme os registros do Porto de Manaus.

A demora para iniciar a recuperação do nível preocupa porque o comportamento do rio difere do observado nos últimos três anos. Em 2023, 2024 e 2025, as águas já apresentavam sinais de subida nesta mesma época de novembro.





Em 2024, ano da maior seca já registrada, o Rio Negro chegou a 12,17 metros em 4 de novembro. Treze dias depois, havia recuperado 1,49 metro, alcançando 13,66 metros.

No ano anterior, a mínima foi de 12,70 metros, registrada em 27 de outubro. Após uma oscilação temporária, chamada de repiquete, o nível voltou a apresentar queda e marcou 12,96 metros em 17 de novembro.

Em 2025, a recuperação começou mais cedo. Depois de atingir 18,90 metros em 9 de novembro, o rio chegou a 19,09 metros no dia 17, indicando o início da subida.

O cenário deste ano tem relação com as condições climáticas na Amazônia. Segundo o Serviço Geológico do Brasil (SGB), os efeitos do El Niño, estabelecido em 2026, devem continuar até o primeiro trimestre de 2027 e contribuir para uma seca mais severa nos rios da região.

A falta de chuva é outro fator que dificulta a recuperação dos rios. De acordo com o SGB, todas as bacias monitoradas na região amazônica registraram precipitação abaixo da média nos últimos 30 dias.