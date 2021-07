Objetos esquecidos no check-in da LATAM desaparecem para sempre

Entre o check-in da companhia aérea LATAM e o balcão da INFRAERO, no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, pode desaparecer, em questão de minutos, um avião inteiro, que o pessoal de terra jamais vai encontrar.

Ontem, dia 03, um passageiro deixou uma sacola verde com um presente dentro e em menos de 05 horas, ninguém conseguiu localizar. O supervisor da Infraero se comprometeu procurar a sacola e encontrar uma resposta plausível para o desaparecimento instantâneo do presente.

Quando o passageiro do voo 3184 desembarcou em São Paulo por volta das 11:30 horas local, imediatamente, procurou pela sacola esquecida. E a resposta que obteve do supervisor da Infraero foi que eles iriam ver as câmeras do aeroporto e que voltariam a ligação para o cliente.

Até o devido momento, nada. Nem atendem mais. Um detalhe: o presente era uma relíquia de família, sendo levada para um membro desta mesma família, no estado de São Paulo.