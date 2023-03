Obras da BR-319 terão custo acima de R$ 43 milhões

As obras para reconstrução das pontes da BR-319 terão investimento de R$ 43,7 milhões. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou os processos de reconstrução das estruturas que desabaram entre setembro e outubro do ano passado nos rios Curuçá e Autaz-Mirim.

Os trabalhos deverão durar um ano. No acidente do rio Curuçá, três pessoas morreram e 14 ficaram feridas. Para esta ponte, o investimento é de, aproximadamente, R$ 24,8 milhões.

Na ponte do rio Autaz-Mirim, o Dnit informou que deverá assinar até o fim da próxima semana o contrato com a empresa que vai executar os projetos e a obra, com investimento de R$ 18,9 milhões.

Atualmente, as travessias nos locais de desabamentos são realizadas com balsas.