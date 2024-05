Omar Aziz confirma apoio a Chiquinho Garimpeiro em Jutaí

Conhecido por seu comprometimento com o desenvolvimento das comunidades no interior do Amazonas, o pré-candidato a prefeito de Jutaí, Chiquinho Garimpeiro (PDT), recentemente esteve em Manaus onde se encontrou com o senador Omar Aziz.





Neste encontro, o pré-candidato alinhavou alguns compromissos de investimentos e melhoria da qualidade de vida nas comunidades e na cidade a qual pretende administrar.

Na reunião com o senador, no início da semana, Chiquinho falou do seu empenho em buscar soluções e investimentos que possam beneficiar Jutaí-AM no seu mandato. Ele foi bem recebido pelo senador Omar Aziz.

Nas idas e vindas à capital amazonense, Chiquinho tem buscado alternativas que possam impulsionar a economia local, melhorar a infraestrutura habitacional e garantir condições de vida para os habitantes do município, além de emprego e renda.

Hoje, Chiquinho Garimpeiro é uma liderança forte, que inspira confiança na população de Jutaí. A iniciativa em dialogar com figuras políticas de destaque, como o senador Omar Aziz, demonstra seu comprometimento com a cidade e com o cidadão jutaiense.

“Vamos trazer recursos e políticas públicas que possam transformar a nossa realidade municipal”, finaliza.