Manguezais em perigo: Estudo global aponta risco de colapso até 2050

Mais da metade dos ecossistemas de manguezais no mundo está em risco de colapso até 2050, segundo a primeira avaliação global realizada com base na Lista Vermelha de Ecossistemas da International Union for Conservation of Nature (IUCN). Este estudo inédito classificou os manguezais como ‘Vulnerável’, ‘Em Perigo’ ou ‘Criticamente em Perigo’, revelando uma ameaça significativa para esses ecossistemas cruciais.





Liderado pela IUCN e envolvendo mais de 250 especialistas de 44 países, o estudo indicou que 19,6% dos manguezais estão severamente ameaçados por desflorestação, desenvolvimento, poluição e construção de barragens. Além disso, o aumento do nível do mar e a frequência crescente de tempestades severas devido às mudanças climáticas colocam 33% desses ecossistemas em risco de colapso.

Divulgada no Dia Internacional da Biodiversidade, em 22 de maio, a pesquisa destaca a importância urgente da conservação dos manguezais. Grethel Aguilar, diretora geral da IUCN, afirmou que a Lista Vermelha de Ecossistemas é fundamental para monitorar e reverter a perda de biodiversidade. Ela enfatizou que a avaliação fornece diretrizes essenciais para a conservação coordenada dos mangues, habitats vitais para milhões de pessoas em comunidades vulneráveis.

A avaliação analisou 36 regiões diferentes, identificando as principais ameaças e riscos de colapso. No Brasil, os manguezais localizam-se na faixa litorânea, do Amapá até Santa Catarina. Embora estejam classificados como de “menor preocupação” em comparação com outras regiões do mundo, a situação global dos manguezais é crítica, especialmente nos Estados Unidos e na Índia.

A IUCN alerta que, sem medidas significativas para a proteção dos mangues até 2050, as alterações climáticas e a subida do nível do mar podem resultar em perdas substanciais:

• 1,8 bilhões de toneladas de carbono armazenadas, avaliadas em 13 bilhões de dólares, com um custo social de 336 bilhões de dólares.

• Proteção de 2,1 milhões de vidas contra inundações costeiras e 36 bilhões de dólares em propriedades.

• 17 milhões de dias de esforço de pesca anual, que representam 14% do atual esforço de pesca sustentado pelos mangues.

A manutenção dos ecossistemas de manguezais é essencial para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Manguezais saudáveis oferecem proteção contra furacões, tufões e ciclones, além de ajudarem a lidar com a subida do nível do mar.

A Lista Vermelha de Ecossistemas, estabelecida em 2014, é um padrão global que avalia a conservação dos ambientes, funcionando como uma ferramenta para monitorar a saúde dos ecossistemas globais e propor estratégias para reduzir os riscos e a perda de biodiversidade. Ela complementa outras ferramentas da IUCN, como a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas e a Base de Dados Mundial sobre Áreas Protegidas, sendo um indicador crucial do Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal, adotado na Conferência da Diversidade Biológica da ONU em 2022.

Fonte: IUCN