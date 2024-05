Palmeiras e San Lorenzo se enfrentam hoje (30) pela Copa Libertadores às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque. O confronto é válido pela quinta rodada da fase de grupos e também marca a despedida de Endrick da torcida alviverde, já que ele se apresentará à seleção e, após a Copa América, concluirá sua transferência para o Real Madrid.





A partida será transmitida exclusivamente pelo serviço de streaming Paramount+.

O Palmeiras busca garantir a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores. Para isso, precisa de uma vitória, já que o Atlético-MG venceu o Caracas (VEN) e chegou aos 15 pontos, contra os 13 do Alviverde.

Por outro lado, o San Lorenzo precisa de pelo menos um empate para assegurar sua classificação para a próxima fase. Com um ponto, o time argentino chegaria a 8 pontos, tornando-se inalcançável para o Independiente del Valle e o Liverpool-URU, que se enfrentam no mesmo horário no estádio Banco Guayaquil, em Quito.

A classificação do Grupo F está assim: Palmeiras (13), San Lorenzo (7), Independiente del Valle (4) e Liverpool-URU (4).

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Lázaro (Flaco López), Estêvão e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

San Lorenzo: Facundo Altamirano (Gastón Gómez); Agustín Giay, Jhohan Romaña,Gastón Campi e Gonzalo Luján; Eric Remedi, Elian Irala, Alexis Cuello e Iván Leguizamón; Malcom Braida e Adam Barreiro. Técnico: Leandro Romagnoli.

Fonte: Uol