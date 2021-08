Onda de calor atinge o Brasil na próxima semana

Após vários dias consecutivos de temperaturas amenas, e abaixo da média histórica em pontos do centro-sul do Brasil, uma nova onda de calor tende a atingir grande parte do país na segunda semana do mês de agosto.

Ondas de calor no Brasil estão relacionadas à atuação de massas de ar quente e seco, ou seja: pouca chuva, rápido aumento nas temperaturas e automaticamente um declínio na umidade relativa do ar.

Os dias tendem a ser bastante quentes em áreas do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com temperaturas máximas que ficam acima da média Clima tológica por dois dias ou mais.

As temperaturas já começam a subir a partir desta sexta-feira (06), seguindo em rápida elevação no final de semana do dia dos pais e atingindo o pico de calor nas capitais do centro-sul e Norte do país entre segunda (09) e quinta-feira (12) da próxima semana.

A previsão é de máxima em torno dos 29°C em Curitiba (PR) entre a terça-feira (10) e a quarta (11), este valor é quase 7°C acima da média climatológica para agosto, igual a 21,5°C. A última vez que a capital paranaense registrou um valor tão alto, foi em 29 de março de 2021 quando também fez 29°C.

Em pleno inverno, a temperatura máxima em Cuiabá (MT) pode alcançar e até mesmo superar a marca dos 40°C no início da próxima semana. Em Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP) a temperatura pode chegar aos 30°C até a próxima quinta-feira (12), o que representa mais de 5°C acima da média histórica para essas capitais neste mês.

Em cidades como Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Porto Velho (RO), Campo Grande (MS), Brasília (DF), Goiânia (DF) e Palmas (TO), o calor também tende a ser excessivo na segunda semana de agosto, e os termômetros facilmente ultrapassam os 30°C no período da tarde.

Fonte: Clima Tempo