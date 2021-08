Em Anamã, polícia prende homem pelos crimes de furto e tráfico de Drogas

MANAUS – Equipes de investigação da 81ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Anamã (distante 165 quilômetros de Manaus), e da 79ª DIP, de Anori (distante 195 quilômetros), efetuaram na quarta-feira (04), por volta das 6h, o cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão em flagrante de Rivelino Ancelmo Cascais, 49, pelos crimes de furto e tráfico de drogas. A ação ocorreu na comunidade São José, zona rural de Anamã.

De acordo com a delegada Ivone Azevedo, titular da 81ª DIP, o indivíduo é suspeito de furtar pequenas embarcações em Anamã e de tráfico em Anori. As equipes tomaram conhecimento de um mandado de busca e apreensão em nome dele e imediatamente iniciaram as diligências.

“Fomos até a comunidade e localizamos o infrator. Com ele, encontramos duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 28 e uma escopeta calibre 12, três cartuchos de munição calibre 28 e um cartucho de calibre 12, ambos intactos, e 12 munições calibre 38. Além das armas, apreendemos um bote de alumínio, um motor para a embarcação e três quelônios”, detalhou a delegada.

Ainda conforme Ivone, como a operação foi deflagrada em território pertencente à jurisdição de Anori, todo o material apreendido será levado para 79ª DIP.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos no dia 20 de setembro de 2020, pela juíza Priscila Pinheiro Pereira, da Vara única da Comarca de Anori, e no dia 4 de agosto deste ano, pela juíza Silvania Corrêa Ferreira, da Comarca de Anamã.

Rivelino irá responder por furto, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte de munição. Após os procedimentos cabíveis, ele permanecerá na carceragem da 79ª DIP, à disposição da Justiça.