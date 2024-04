Operação Ambiente Seguro: Ipem-AM fiscaliza panelas de pressão, extintores e fogão a gás

O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) concluiu, nesta sexta-feira (12/04), a operação Ambiente Seguro no comércio varejista e atacadista de Manaus e Região Metropolitana. Coordenada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em todo país, a ação verificou se produtos utilizados em residências ou empresas – como panela de pressão, extintores, escadas domésticas, entre outros – têm o selo de certificação do instituto.





A operação, que teve início no dia 8 de abril, teve a finalidade de reduzir a ocorrência de acidentes relacionados às panelas metálicas e de pressão, serviços de inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio, fogão a gás, cadeira plástica monobloco, escada metálica e coifas/exaustor elétrico de uso doméstico.

Na capital e na Região Metropolitana, as equipes visitaram 19 estabelecimentos comerciais e fiscalizaram 778 produtos de 13 marcas.

De acordo com o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, as equipes do Setor de Avaliação da Conformidade (DCONF) foram a campo para orientar e fiscalizar se os produtos, alvos da operação, foram fabricados de forma a atender os requisitos das normas e regulamentos técnicos em vigência.

“Os agentes fiscalizaram produtos, utilizados em residências e empresas, que necessitam de certificação compulsória para serem comercializados. Esses itens são regulamentados pelo Inmetro e, obrigatoriamente, devem exibir o selo de conformidade do instituto. O selo comprova que foram testados e atendem os requisitos mínimos de segurança”, explicou Renato Marinho.

Ouvidoria

Os consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades ou desejarem tirar dúvidas, podem entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM no número 0800 092 2020 e no WhatsApp 99261-7143, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site: https://ipem.am.gov.br/ouvidoria/, e pelas redes sociais do órgão: Instagram – @ipem.amoficial; Facebook – Ipem Amazonas e Twitter – @ipemamoficial.