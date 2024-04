Prefeitura informa mudanças de itinerário de linhas de ônibus a partir de quinta-feira

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que, com objetivo de otimizar os serviços de transporte público, a partir da quinta-feira, 18/4, a linhas A326 – Jesus me Deu/Estação de Transferência 3 (E3) terá seu itinerário alterado dentro do bairro e passará a atender as avenidas Sucupira e Tude Moutinho.





A medida visa o atendimento da linha em outras vias do bairro e opção de transporte coletivo.

Com a mudança, a linha atenderá o seguinte trajeto: normal até a rua Monte das Oliveiras; avenida Bom Jesus, rua dos Apóstolos, rua Mesopotâmia, travessa Esperança, ramal Santa Marta, rua Coração de Jesus, avenida Bom Jesus, rua Monte Gilboa, ramal Santa Marta, avenida Buriti, avenida Sucupira, avenida Tude Moutinho, avenida Torquato Tapajós e, depois, segue itinerário normal.

O vice-presidente de Transporte, Alexandre Frederico, explicou o motivo da mudança. “Estudos técnicos apontam que a alteração é necessária para atender mais usuários do transporte coletivo daquela área da cidade”, destacou o vice-presidente.