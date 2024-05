Anvisa desmente fake news sobre restrição de medicamentos no RS em meio a inundações

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) divulgou nota na noite desta quarta-feira (8) em que afirma que não restringiu o transporte de medicamentos destinados ao Rio Grande do Sul. “É importante reforçar que estão sendo disseminadas notícias falsas que a Anvisa está restringindo a chegada de medicamentos doados ao Rio Grande do Sul. Esta informação é falsa e Fake News é crime”.





As inundações no estado, que começaram no início de maio, e afetam 417 dos 497 municípios do estado. Desses, 336 foram reconhecidos pelos governos estadual e federal em estado de calamidade pública. A Defesa Civil já confirmou 100 mortes e investiga 4. Há ainda 372 feridos e 128 desaparecidos. Pelo menos 1.456.820 de pessoas já foram afetadas. Entre elas, 66.761 estão em abrigos, e 163.720, desalojadas.

A Anvisa diz ainda que acompanha a situação emergencial em contato direto com as autoridades federais, estaduais e municipais”. Ainda de acordo com a Anvisa, a agência vem atuando para atender qualquer excepcionalidade necessária para amenizar os danos causados pela enchente.

”Vale ressaltar que a Anvisa faz parte da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (Conaero), por isso, é nossa rotina o contato direto com as companhias áreas e vice-versa”, afirma a agência. “Temos canal direto de comunicação. Além disso, a Anvisa participa também do Centro de Operações de Emergência (COE), coordenado pelo Ministério da Saúde para definir ações diante da emergência no estado”, acrescenta.

Fonte: R7