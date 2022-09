Operação Marié da Polícia Federal, apreendeu nesta quinta-feira (8°), cerca de 1,4 tonelada de drogas do tipo skunk, no Amazonas.

De acordo com a Polícia Federal (PF), investigações iniciaram após a descoberta de que grande parte da droga que chega no território brasileiro, é por meio do Rio Marié, que fica entre São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro.

Na ocasião, foram apreendidas as drogas e duas armas de fogo com procedência ilegal.