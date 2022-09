“Levará um tempo antes da vida sem a vovó parecer real”, diz príncipe William

O príncipe William se pronunciou, neste sábado (10), após a proclamação oficial de seu pai, Charles, como novo monarca britânico.

Em um comunicado divulgado à imprensa e pelas redes sociais, ele afirmou que honrará a memória de sua avó e apoiará o pai de todas as maneiras que puder.

“Muito será dito nos próximos dias sobre o significado do histórico reinado [da rainha Elizabeth II. Eu, no entanto, perdi uma avó. E enquanto vou lamentar sua perda, também me sinto incrivelmente grato”, escreveu William.

“Eu sabia que esse dia chegaria, mas levará um tempo até que a realidade da vida sem a vovó parece real de verdade”, complementa em outro trecho do comunicado.

Ele agradeceu ao fato de ter convivido com “a sabedoria” de Elizabeth II durante mais de quatro décadas, e ao fato de sua esposa, Kate Middleton, e seus três filhos terem convivido com a rainha.

“Agradeço a ela à gentileza que ela demonstrou pela minha família e a mim. E agradeço a ela em nome de minha geração por prover um exemplo de serviço e dignidade em sua vida pública”, afirmou.

Minha avó popularmente disse que o luto é o preço que pagamos pelo amor. Toda a tristeza que sentiremos nas próximas semanas serão o testamento pelo amor que sentimentos pela nossa extraordinária Rainha.

Eu vou honrar sua memória dando suporte ao meu pai, o Rei, de toda maneira que eu puder.

Príncipe William

Fonte: R7