Oregon vira o 1º estado americano a descriminalizar porte de todas as drogas

Eleitores do Oregon votaram por descriminalizar o porte de pequenas quantidades de drogas pesadas, como cocaína, heroína, LSD e metanfetamina, e o estado se tornou o primeiro dos Estados Unidos a adotar tal medida.

Os eleitores do estado, que fica na Costa Oeste do país, entre a Califórnia e o Washington, também aprovaram a legalização do uso terapêutico de cogumelos psicodélicos.

A iniciativa antidrogas da população permitirá que as pessoas presas com pequenas quantidades de drogas pesadas evitem ser condenadas ao pagar uma multa de US$ 100 e participar de um programa de recuperação para dependentes.

Os centros de tratamento serão financiados pelas receitas da legalização da maconha. O Oregon também foi o primeiro estado americano a legalizar a droga.

A medida mudar drasticamente a forma como o sistema de Justiça do estado trata as pessoas presas com quantidades para uso pessoal.

“A vitória de hoje é uma declaração histórica de que chegou a hora de parar de criminalizar as pessoas pelo uso de drogas”, disse Kassandra Frederique, diretora executiva da Drug Policy Alliance, que apoiou a medida.

A proposta foi endossada pelo Partido Democrático do estado e por associações de enfermeiros e de médicos.

O Partido Republicano era contra e disse que a medida era radical. Alguns promotores a chamaram de imprudente.

