Os 04 Oliveiras dos rodoviários destilam ódio contra pré-candidato do Sindespecial, diz presidente

Ódio, difamação e fake news vira receita dos 04 Oliveiras dos Rodoviários, contra pré-candidato do Sindespecial escolhido pelos trabalhadores





A Paz reinava entre os dirigentes do Sindicato dos Transportes Especial (Sindespecial) e a família dos ’04 Oliveira dos Rodoviários – Josildo, Jaildo, Givancir, Mossoró’.

Reinava, até que o presidente do Especial, William Enock, resolveu indicar o jovem Gabriel Enock, como pré-candidato a Vereador de Manaus, nas eleições de 2024.

De acordo com Enock, a guerra dos Oliveiras começou de uns 2,5 meses para cá, com a decisão da categoria de chamar uma Assembleia dos Trabalhadores para decidir pela pré-candidatura de um associado do sindicato. “Gabriel Enock é o projeto de vereança que a categoria de trabalhadores do Especial, do Fretamento, Locadoras e do Escolar escolheu em Assembleia dos Trabalhadores”, aponta.

Sem credibilidade e medo da derrota

No entanto, de 2,5 meses para cá, a família dos ’04 Oliveiras’ se doeu com a decisão, passou a agredir, difamar com palavras de baixo calão, caluniar, plantar Fake News, xingar palavrões nas redes sociais, inventar mentiras, falsidades e acusar sem provas.

Para isso, eles montaram o ‘escritório do ódio’ na sede do sindicato dos rodoviários e, de lá, jogaram todo o rancor contra a diretoria do Especial e até tentaram ‘tomar o Sindicato à força’ para fazer política partidária e tentar eleger o irmão, que está ruim das pernas e sem credibilidade junto à categoria dos Rodoviários.

O que o sindicalista entende, é que o medo da derrota nas urnas, está levando Josildo dos Oliveiras a ‘mentir feito um condenado’, para tentar enganar a categoria que tinha eleito um vereador para defender eles, e o vereador não conseguiu fazer mais que defender a sua própria família.

Vitória de Gabriel

Enock, no entanto, diz que o Especial e quase a 80% dos Trabalhadores Rodoviários apostam na vitória de Gabriel Enock, por entender que esse é o futuro vereador que realmente vem defender as categorias de trabalhadores do volante e de outras categorias de trabalhadores, em geral.

“Nós temos força e união para vencer essa batalha contra as fake news, mentiras e maldade de um ‘grupo dos 04 irmãos’, que tenta se perpetuar no Sindicato. Não vamos tirar o foco e nem baixar a guarda. Vamos eleger o ‘nosso vereador’, o vereador de todos os trabalhadores”, anuncia.

Enock pede a todos os trabalhadores, que não dê atenção aos difamadores, aos caluniadores e aos ‘derrotados’, que não tem proposta e que não tem como fazer nada pelos trabalhadores.

“A única coisa que os ’04 Oliveiras’ fazem, é derramar ódio em cima de quem não concorda com eles”, aponta o sindicalista, Mauro Chagas, que está em campanha para a presidência dos Rodoviários.