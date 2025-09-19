Os amotinados: três deputados serão punidos com suspensão de mandato na Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados decidiu aplicar sanções a 14 parlamentares que organizaram um motim contra o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), em agosto. As punições vão de advertência escrita a suspensão de mandato.
Entre os alvos estão nomes como Sóstenes Cavalcante, Nikolas Ferreira (MG), Bia Kicis (DF), Carlos Jordy (RJ), Júlia Zanatta (SC), Zé Trovão (SC), Marcos Pollon (MS) e Marcelo Van Hattem (Novo-RS).
O corregedor Diego Coronel (PSD-BA) encaminhou representação ao Conselho de Ética, que deve acatar as punições.
Marcos Pollon receberá a pena mais dura: quatro meses de suspensão (um por ocupar a cadeira de Motta e três por insultos ao presidente).
Van Hattem e Zé Trovão terão suspensões menores, enquanto os demais sofrerão censura escrita e reincidência poderá levar a suspensão automática.
Lista completa dos amotinados da Câmara
O Conselho de Ética da Câmara definiu as sanções para os parlamentares envolvidos no motim de 5 de agosto contra o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). Veja como ficou:
Censura escrita
- Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
- Nikolas Ferreira (PL-MG)
- Zucco (PL-RS)
- Allan Garcês (PP-MA)
- Caroline De Toni (PL-SC)
- Marco Feliciano (PL-SP)
- Domingos Sávio (PL-MG)
- Bia Kicis (PL-DF)
- Carlos Jordy (PL-RJ)
- Júlia Zanatta (PL-SC)
- Paulo Bilynskyj (PL-SP)
Suspensão do mandato
- Marcos Pollon (PL-MS): 120 dias
- Marcel van Hattem (Novo-RS): 30 dias
- Zé Trovão (PL-SC): 30 dias