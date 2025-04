Palco de Lady Gaga em Copacabana será maior que o de Madonna

Os preparativos para o aguardado show de Lady Gaga em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, já começaram. As primeiras estruturas estão sendo montadas na areia da praia, onde será erguido um palco de 1.260 m² — significativamente maior que o utilizado por Madonna em sua apresentação no mesmo local em 2023.





A produção está a todo vapor, com áreas vips, espaços para patrocinadores e um mega painel de LED no fundo do palco, além de 10 telões ao longo da orla, que irão transmitir o espetáculo ao público. A apresentação será baseada no novo trabalho da cantora, que terá estreia mundial no Festival Coachella, nos Estados Unidos, em abril.

O show marca o primeiro evento do calendário oficial da plataforma Todo Mundo no Rio, iniciativa do Governo do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro para impulsionar a economia e o turismo na cidade. A apresentação será gratuita e terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

Esta será a segunda visita de Lady Gaga ao Brasil. Em 2012, ela encantou os fãs com a turnê Born This Way Ball e se apresentou no Rio, em São Paulo e em Porto Alegre. A paixão pela cidade foi tanta que a artista chegou a tatuar “Rio” na nuca. Em 2017, Gaga estava confirmada no Rock in Rio, mas cancelou a vinda por questões de saúde. Na época, publicou uma mensagem emocionada aos fãs brasileiros, dizendo estar devastada por não poder se apresentar.

Fonte: gshow