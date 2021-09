Para incentivar o transplante de órgãos Praia da Ponta Negra recebe luzes verdes

Primeiro lugar na região Norte na captação de órgãos ofertados à Central Nacional de Transplante (CNT) em 2020, o Amazonas recebe ações da campanha “Setembro Verde” de incentivo à doação de órgãos e tecidos, sensibilizando a população sobre o tema. E um dos pontos a receber iluminação verde é o anfiteatro do complexo turístico Ponta Negra, administrado pela Prefeitura de Manaus.

Com o tema “Seja doador: Comunique quem você ama”, o Setembro Verde tem o objetivo de estimular e conscientizar sobre a importância da doação para aumentar a captação e o número de órgãos e tecidos disponibilizados à CNT e, assim, proporcionar esperança de vida ou de recomeço para pessoas que precisam desse ato de solidariedade.

A iniciativa é voltada para incentivar que as pessoas conversem com familiares sobre o desejo de doar os órgãos. Não há transplante sem doação.

Hoje, o Estado faz a captação de órgãos, além de córneas (tecido). Apenas o transplante de córnea é feito no Estado, em duas clínicas conveniadas com o Sistema Único de Saúde (SUS). Os rins e fígados captados são ofertados à CNT, responsável por localizar o receptor compatível com o órgão que estiver no topo da fila para transplantes em outros Estados.

Mesmo com a pandemia, dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informam que o Amazonas realizou 19 cirurgias de retirada de órgãos, fígado e rins doados, para transplante, um aumento de 58% em relação ao ano anterior.

A Semana Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos será realizada entre os dias 27 e 30 de setembro, com programação alusiva ao Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos, comemorado no dia 27 de setembro.