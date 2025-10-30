Parintins celebra 40 anos dos Jogos Escolares com maior estrutura da história

A terra dos bois Caprichoso e Garantido se prepara para celebrar a maior disputa escolar da história: a 40ª edição dos Jogos Escolares de Parintins (JEPs). Este ano, o evento contará com a participação de 40 escolas da rede municipal, estadual e ensino privado e mais de 2.500 estudantes atletas inscritos.





Marcado para iniciar no dia 3 de novembro, na Arena Olímpica Rubem dos Santos, em 2025, os Jogos Escolares de Parintins terão a disputa em 13 modalidades esportivas nas categorias mirim, infantil, juvenil e juniores. É uma realização da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Coordenação Regional de Educação de Parintins.

O coordenador de promoção social e lazer da Semjel, professor Thiago Brelaz, destaca o número recorde de participação de escola e estudantes inscritos. “A gente está com mais de 40 escolas, somando zona rural e urbana da rede municipal, estadual e do ensino privado, e é um marco. Essa será a 40ª edição e a expectativa é muito boa de fazer mais um grande evento, que já é o maior por termos hoje o maior número de escolas e de atletas, passando de mais de 2.500 atletas inscritos para a competição que envolve 13 modalidades”, informa.

Thiago Brelaz enaltece a realização da seletiva realizada no início do mês de outubro, pela equipe da Secretaria Municipal de Esporte, na área indígena do Rio Uaicurapá, envolvendo seis escolas da região, onde foram selecionados alguns atletas que vão participar dos jogos escolares pela primeira vez.

“Foi uma seletiva de sucesso, muita gente participando e só não escrevemos mais atletas pela ausência da documentação (RG), que é obrigatório para as futuras competições como o Pólo III e os JEAs. Nos últimos anos fizemos algumas mudanças no regulamento dos jogos e já conseguimos incluir alunos do ensino Tecnológico, do Educação de Jovens e Adultos (EJA), das escolas da zona rural e agora com a participação dos atletas indígenas”, ressalta o coordenador da Semjel.

Na expectativa de classificação para a etapa final, as escolas estão intensificando seus treinamentos. A equipe técnica dos jogos mantém diversos encontros para definir arbitragem, locais de competições, dentre outros apoios logísticos, inclusive com acadêmicos das universidades Ufam, Unopar e Unigrande, grandes parceiros da edição.