Páscoa saudável: Feirão do Pescado 2024 supera expectativas

O Feirão do Pescado do Governo do Estado, promovido pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), encerrou suas atividades nesta sexta-feira (29/03), com resultados que superaram as expectativas. Ao longo do evento, impressionantes 117 toneladas de peixes foram comercializadas, totalizando um movimento financeiro de R$ 2,8 milhões. Além disso, aproximadamente 45,5 mil visitantes prestigiaram as três edições do Feirão, demonstrando o interesse e o apoio da comunidade.





O Feirão do Pescado de 2024 apresentou diversas inovações significativas. Realizado em locais estratégicos como a Arena Amadeu Teixeira, o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola e o Centro Cultural Povos da Amazônia, o evento foi marcado por reforços nas medidas de segurança, acessibilidade e higiene. A diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, destacou: “Essas precauções foram tomadas para garantir que os participantes pudessem aproveitar o evento de maneira segura”.

Uma das mudanças mais notáveis foi a organização por setores, proporcionando uma experiência mais fluída aos visitantes. Dentre os espaços, destacaram-se o ambiente para hortifrúti, a praça de alimentação, a área limpa de comercialização e a área de tratamento dos resíduos cárneos, garantindo um ambiente higiênico e funcional para todos.

Os elogios à infraestrutura não vieram apenas da organização, mas também dos consumidores. Jeferson Sabbá, um dos frequentadores, expressou sua aprovação: “Espero que esta Feira se repita mais vezes, além desta época. Temos que ter a paixão pelo povo e isso é uma acolhida tanto para quem vende, quanto para quem compra. Muito bem organizada, gostei muito da estrutura e dos peixes de primeira qualidade”.

Michelle Bessa ressaltou o impacto positivo do evento, afirmando: “O sucesso do Feirão do Pescado deste ano não apenas superou as expectativas, mas também fortaleceu significativamente a economia local e proporcionou uma Páscoa mais saudável para milhares de famílias”.

Quanto à oferta de peixes, o Feirão não decepcionou, oferecendo uma ampla variedade que incluía tambaqui, matrinxã, pirarucu, pacu, sardinha, jaraqui, acará-açu, além de opções de peixes lisos e filés processados de tucunaré, aruanã e pescada.

Ciele Matos, uma das piscicultoras participantes, expressou sua gratidão pela oportunidade oferecida pelo Governo do Amazonas e pela ADS: “Todos os dias foram muito proveitosos. Foi uma excelente oportunidade que o Governo do Amazonas e a ADS nos deram para facilitar a venda direta aos consumidores, onde pudemos oferecer um produto de qualidade que preparamos com todo o cuidado e amor”.

O Feirão do Pescado de 2024 não apenas consolidou sua posição como um evento crucial para a comunidade local, mas também evidenciou o potencial de iniciativas que promovem a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico regional. Com seu sucesso e inovação, deixou uma marca positiva tanto para os participantes quanto para a região como um todo.