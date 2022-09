‘Passo a Paço 2022’ tem Joelma, Diogo Nogueira, Felipe Araújo e Jota Quest nesta segunda

#SouManaus Passo a Paço 2022 chega ao terceiro dia de programação nesta segunda (5). As apresentações terão início às 17h. Na lista de atrações do dia estão Joelma, Diogo Nogueira, Felipe Araújo e Jota Quest

O evento começou no sábado (3), e seguirá até terça-feira (6). As atrações se apresentam nos palcos “Coreto”, “Caboquinho” e “Tucupi”.

Além de shows, o Passo a Paço conta conta com Feira de Artesanato, apresentações teatrais, espaços gastronômicos, entre outras atividades.

Confira a programação desta segunda-feira (5):

Palco Tucupi

17h – Shellter

18h – DJ Pimenta com Sal

18h15 – Jambu

19h15 – DJ Pimenta com Sal

19h30 – Scalene

20h50 – DJ Pimenta com Sal

21h05 – The Stone Ramos

22h05 – DJ Pimenta com Sal

22h20 – Joelma

23h30 – DJ Pimenta com Sal

23h45 – Jota Quest

Palco Caboquinho

17h – Junior Rodrigues e Dudu Brasil

18h – DJ Leandro Menezes

18h15 – Mikael

19h15 – DJ Leandro Menezes

19h30 – Diogo Nogueira

20h50 – DJ Leandro Menezes

21h05 – Forró Delivery

22h05 – DJ Leandro Menezes

22h20 – Felipe Araújo

Palco Coreto

17h – Mulheres na Roda de Samba

18h20 – DJ BSRapha

18h35 – Jean Sarrafo

19h55 – DJ BSRapha

20h10 – Flow Music

21h30 – DJ BSRapha

21h45 – Nicolas Jr