Patrulhamento Ambiental resgata animais silvestres nas zonas Leste e Sul de Manaus

A Prefeitura de Manaus, informa que a Guarda Municipal de Manaus (GMM), via Patrulhamento Ambiental (Patam), realizou, na terça-feira, 18/8, o resgate de uma coruja-buraqueira (Athene cunicularia) e de um bicho-preguiça (Choloepus didactylus) em diferentes pontos da capital.

A primeira ocorrência foi registrada no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste, onde a equipe foi acionada para resgatar uma coruja-buraqueira encontrada no quintal de uma residência. A ave apresentava ferimento em uma das asas.





No Distrito Industrial 1, zona Sul, a equipe realizou o resgate de um bicho-preguiça localizado na carroceria de um caminhão. O animal não apresentava ferimentos aparentes.

Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para avaliação e demais procedimentos necessários.

A Guarda Municipal de Manaus, por meio do Patam, reforça seu compromisso com a proteção da fauna silvestre e mantém atuação permanente no resgate de animais em situação de risco na capital.