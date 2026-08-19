quarta-feira, 19 de agosto de 2026
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Patrulhamento Ambiental resgata animais silvestres nas zonas Leste e Sul de Manaus

Por
Redação 5
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Divulgação/Semseg

A Prefeitura de Manaus, informa que a Guarda Municipal de Manaus (GMM), via Patrulhamento Ambiental (Patam), realizou, na terça-feira, 18/8, o resgate de uma coruja-buraqueira (Athene cunicularia) e de um bicho-preguiça (Choloepus didactylus) em diferentes pontos da capital.

A primeira ocorrência foi registrada no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste, onde a equipe foi acionada para resgatar uma coruja-buraqueira encontrada no quintal de uma residência. A ave apresentava ferimento em uma das asas.


No Distrito Industrial 1, zona Sul, a equipe realizou o resgate de um bicho-preguiça localizado na carroceria de um caminhão. O animal não apresentava ferimentos aparentes.

Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para avaliação e demais procedimentos necessários.

A Guarda Municipal de Manaus, por meio do Patam, reforça seu compromisso com a proteção da fauna silvestre e mantém atuação permanente no resgate de animais em situação de risco na capital.

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