‘Peppa Pig’ traz primeiro casal de personagens do mesmo sexo no programa infantil

Famosa mundialmente, a personagem Peppa Pig conheceu em um novo episódio exibido na terça-feira (6) um casal homoafetivo, o primeiro a aparecer no programa infantil britânico em seus 18 anos de exibição.

No episódio intitulado “Families”, exibido no Canal 5 no Reino Unido, Peppa Pig conheceu as mães da personagem Penny Polar Bear.

Enquanto desenhava um retrato da família, Penny Polar Bear explicou: “Eu moro com minha mamãe e com minha outra mamãe. Uma mamãe é médica e outra mamãe cozinha espaguete.”

O programa “Peppa Pig”, criado pelos animadores britânicos Mark Baker e Neville Astley, está no ar desde 2004.

O novo episódio foi exibido dois anos depois que uma petição online foi criada pedindo que fosse exibida uma “família de pais do mesmo sexo na Peppa Pig”. A petição teve mais de 24 mil assinaturas.

“As crianças que assistem a ‘Peppa Pig’ estão em uma idade influenciável”, escreveram os criadores da petição. “Excluir famílias do mesmo sexo vai ensiná-las que apenas famílias com um pai ou mãe ou dois dois pais de sexos diferentes são normais.”

Robbie de Santos, diretor de comunicações e assuntos externos da organização de direitos LGBT Stonewall, disse que ver uma família homoafetiva na ficcional cidade de Peppatown foi “fantástico”.

“Muitos daqueles que assistem ao programa têm duas mães ou dois pais. Será muito significativo para esses pais e filhos que suas experiências sejam representadas em um programa infantil tão icônico”, disse Santos à BBC.

Peppa Pig não é de forma alguma o primeiro programa infantil a apresentar um casal homoafetivo. O desenho animado americano Arthur, destinado a crianças de quatro a oito anos, ganhou elogios em 2019 depois de mostrar um casamento gay durante sua 22ª temporada. Na época, Maria Vera Whelan, da rede PBS KIDS, disse em um comunicado que a marca acreditava ser “importante representar uma grande variedade de adultos na vida das crianças”.

Outros programas infantis populares que incluíram relacionamentos LGBT em seus episódios incluem “Hora de Aventura” e “Steven Universo” — ambos americanos, mas voltados para o público com mais de 10 anos de idade.

Após o mais recente episódio de “Peppa Pig”, o Twitter ficou agitado com o debate sobre a família de Penny Polar Bear.

“Lésbicas em ‘Peppa Pig’… os shows infantis não podem ser apenas para crianças?”, um homem escreveu.

Outro discordou, dizendo: “Bem, quer saber? Meus filhos viram o primeiro casal homossexual em ‘Peppa Pig’ e o mundo não acabou”.

Este texto foi publicado originalmente em https://www.bbc.com/portuguese/geral-62828777

Fonte: G1