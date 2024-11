Perseguição, ameaças e intimidação a motoristas, marcam eleição no sindicato dos Rodoviários

Trabalhadores das categorias dos motoristas, cobradores e funcionários das empresas de transportes urbanos em Manaus, que tinham a intenção de concorrer às eleições sindicais internas, neste dezembro de 2024, acusam os diretores do Sindicato dos Rodoviários de ditadores, perseguidores e difamadores contra pessoas que pensam diferente deles.





As redes sociais e grupos da categoria estão recheados de ameaças aos pais de família, que trabalham no sistema. Muitos deles estão sendo ‘demitidos por ordem dos quatro Oliveiras’, porque tiveram a ousadia de tentar inscrever chapas ou disseram que apoiam a chapa de oposição, Resistência Luta e Renovação.

Donos do sindicato

Os 04 Oliveiras dirigem a entidade com mão de ferro há mais de 20 anos. Recentemente, vazou, inclusive, um documento informando que a sede da categoria teria sido vendida para outro sindicalista (documento abaixo).

A categoria só ficou sabendo porque o associado, Mauro Chagas, conseguiu documentos escondidos pelo presidente Givancir de Oliveira, em uma mansão investigada pela Justiça, no município de Iranduba.

“Pensando bem, os 20 anos que os Oliveiras estão no poder, só serviu para aumentar o patrimônio da família e tudo à custa dos trabalhadores Rodoviários”, destacou Mauro.

Inscrição de Chapa negado

Os cabeças da Chapa de oposição Resistência, Luta e Renovação, Cleberson Garcia e Mauro Chagas, até tentaram inscrever chapa para estas eleições/2024, mas tiveram que sair correndo do Sindicato. No vídeo, abaixo, fica claro a perseguição e ameaça à vida dos dois, quando eles foram ao sindicato para inscrever a Chapa (assista):

As imagens mostram toda a família, um das irmãs, sobrinhos e os Oliveiras donos do Sindicato pressionando Mauro e Kleberson, este último, demitido na segunda feira (18/11), logo depois de sair correndo do Sindicato, a mando do presidente Givancir de Oliveira.

Depois das ameaças sofridas, Kleberson Garcia Felício se viu obrigado a entrar com um Boletim de Ocorrência (BO), com uma representação criminal, pela prática de infração penal – AMEAÇA Art. 147 do CPB, contra os agressores do Sindicato.

Sobre os perseguidores, Givancir de Oliveira, Josildo de Oliveira, Jaildo de Oliveira e Josenildo Mossoro de Oliveira, família Oliveira e um ‘empregado deles’ de nome Élcio Campos, nas redes sociais e grupos de Whatsapp da categoria, Mauro e Kleberson disseram que não vão revidar, mas que tudo está sendo copiado para ser apresentado à Justiça.

Eles também estão representando os Oliveiras por negativa de documentos necessários para inscrição de chapas. “Tem um bando dentro do Sindicato, preparado para rechaçar todos que tentam impedir oposição à CHAPA ÚNICA montada por Givancir com toda a família Oliveira dentro”, disse.

Presidente se nega a receber notificação

Givancir de Oliveira, inclusive, foi notificado extrajudicialmente, pela Oficial de Registro, Maria da Conceição Castro Lopes, do 1º Cartório do Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas. No entanto, se negou a receber a notificação, fato que comprova a sua intenção de conduzir o pleito eleitoral sindical, com fortes indícios de benefício próprio e de sua família.

Por sua vez, o motorista Odilon de Oliveira Silva, continua mantendo a notificação, com a esperança de ter acesso aos documentos em favor do cabeça da Chapa – Resistência, Luta e Renovação, negados pelos ditadores do sindicato dos Rodoviários.

Sistema familiar

Os opositores ao sistema familiar na direção do Sindicato, esperam que o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Justiça Trabalhista da 11ª Região e o Ministério Público Federal (MPF), consiga abrir as portas da entidade sindical, que tem, inclusive, um presidente condenado e preso por acusação de crime contra um travesti, no município de Iranduba, além de crimes por peculato e difamação de terceiros.

Hoje, o Sindicato dos Rodoviários é presidido por uma pessoa que tem um longo histórico criminal, sendo acusado, inclusive de assassinato, roubos e envolvimento em grupos de extermínio e ocultamento de cadáver.

Demissões e denúncias

“Não queremos ver trabalhadores, pais de família e profissionais dos transportes Urbanos serem demitidos no final do ano, porque querem mudanças na direção do sindicato da categoria”, afirmou Kleberson, que também teme agressões aos trabalhadores por grupos armados mantidos dentro do Sindicato.

O que os trabalhadores querem, é que a Justiça afaste a diretoria e deixe que pessoas neutras se credencie para concorrer às eleição para o quadriênio 2024/2028 e que o MPT e o Ministério Público monitore as eleições nos Rodoviários, para acabar com os vícios do últimos 20 anos.

Chapa única da Família Oliveira:

Documento confirma que não existe bens e imóveis em nome do Sindicato dos Rodoviários: