Perspectiva aponta Wilson Lima Isolado na liderança das intenções de votos no Amazonas

A 3ª pesquisa Perspectiva para presidente, governador e senador do Amazonas, divulgada no fim da noite de ontem, 30, apontou o governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), como o postulante ao cargo com o maior percentual de intenções de votos e isolado na liderança na categoria ‘espontânea’, em que ele aparece 4,1 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Amazonino mendes (Cidadania). Eles têm 20% e 15,9%, respectivamente. Já na pesquisa estimulada, Lima tem 28,3% e Mendes, 26,8%. Caso o cenário se confirme, os adversários políticos seguem para o segundo turno das Eleições. A margem de erro estimada é de 2,5%, para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95%.

O senador e candidato ao cargo de chefe do Executivo Estadual, Eduardo Braga (MDB), aparece em terceiro, com 11,9% e 21,5% das intenções de votos.

No comparativo com a primeira pesquisa Perspectiva, divulgada no dia 8 de março, Lima apresentou crescimento de 7,7% na categoria espontânea. Já na estimulada, Wilson passou de segundo colocado para o topo da lista, pela primeira vez, avançando 5,8 pontos percentuais. Amazonino apresentou retração de 6,6 pontos, caindo para a segunda posição.

Além deles, Ricardo Nicolau (Solidariedade) aparece com 2,3% das intenções de votos na espontânea, seguido de Henrique Oliveira (Podemos), Carol Braz (PDT), Israel Tuyuka (PSOL) e Nair Blair (Agir), todos com menos de 1%. Brancos e nulos somaram 3,2% e não souberam ou não quiseram responder, 44,9%. Na categoria estimulada, Nicolau aparece com 6,3%, Henrique Oliveira e Carol Braz com 2,3%, e Israel Tuyuka e Nair Blair com menos de 1%. Brancos e nulos totalizaram 5,5% e não souberam responder, 6,7%.

Participaram da pesquisa 1.500 eleitores de Manaus e dos 24 maiores colégios eleitorais do Amazonas. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM 07370/2022.