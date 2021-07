Pescadores de Careiro Castanho e Manaquiri recebem cestas básicas

Em continuidade à ação itinerante do Governo do Amazonas em beneficiar os pescadores artesanais afetados pela pandemia de Covid-19 e pela cheia histórica dos rios, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), entregou mais de 2,4 mil cestas básicas. Os beneficiados foram os municípios de Manaquiri e Careiro Castanho.

As primeiras entregas ocorreram em Manaquiri, na Escola Estadual Anselmo Jacob, com a doação de 575 cestas básicas para a Colônia Z-51, e 130 cestas para o Sindicato dos Pescadores do município, totalizando 705 famílias de pescadores beneficiadas.

Em seguida, a ação ocorreu no Careiro Castanho, no Ginásio Poliesportivo Osmar de Oliveira e na comunidade do Araçá, onde foram entregues 255 cestas para a Colônia Z-49, 782 para o Sindicato dos Pescadores, 280 para a Associação dos Pescadores e 63 para Colpesca do Careiro, totalizando 1.380 cestas.

Também no Careiro, os pescadores contemplados pelo Edital de Chamamento Público da Sepror receberam 25 conjuntos de apoio à pesca artesanal.

As cestas foram destinadas para as colônias, associações e sindicatos da atividade pesqueira, onde são entregues para os pescadores cadastrados que possuem o Registro Geral de Pesca (RGP) ativo junto à Secretaria Especial de Aquicultura e ao Mapa.