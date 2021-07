Em Iranduba, polícia apreende adolescente com drogas e arma de fogo

AMAZONAS – A polícia apreendeu na tarde da quinta-feira (22), uma adolescente de 14 anos, encontrada em posse de drogas, arma de fogo e apetrechos para embalo e mistura de entorpecentes, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

A equipe da 8ª CIPM foi informada por denúncia anônima, via aplicativo de mensagens, sobre a movimentação suspeita em uma casa na rua Marques Fernandes, bairro Graça Lopes. Chegando às proximidades do local, os policiais observaram pessoas entrando e saindo da casa. Ao notar a presença da equipe, as pessoas que estavam no imóvel fugiram para uma área de mata, sendo acompanhados pelos policiais, que conseguiram abordar uma das pessoas, uma adolescente de 14 anos.

Durante revista, em uma mochila que a adolescente levava, foi encontrado um rifle calibre 38, nove munições do mesmo calibre, 138 trouxinhas de susbstância semelhante a oxi, uma porção média e outra pequena da mesma substância, uma porção pequena de maconha, materiais para embalo de drogas e uma balança de precisão.

A adolescente foi encaminhada para o 31° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências legais.