Bombeiros localizam corpo de homem desaparecido durante acidente no Rio Negro

No início da tarde desta sexta-feira, (23), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, (CBMA), encontrou o corpo de Genivaldo Lopes Rocha, membro da igreja universal que caiu na água após um acidente entre embarcações.

Genivaldo estava retornando de um culto que participava na Comunidade do Livramento, Tarumã Açu. O corpo do pastor Francisco Ribeiro Torres, ainda encontra-se desaparecido em meio ao rio próximo a Marina do Davi.

As esposas dos desaparecidos foram socorridas e encaminhadas para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, onde estão internada em estado grave. Mais detalhes em instantes.

Texto: Correio da Amazônia