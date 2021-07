Coordenador da Funai ameaça indígenas do Vale do Javari

Indígenas isolados no Vale do Javari estão sendo ameaçados pelo tenente da reserva do Exército e coordenador da Fundação Nacional do Índio (Funai), Henry Charlles Lima da Silva. Em um áudio vazado, o coordenador incentiva o povo Marubo a atacar indígenas isolados em caso de serem “importunados” por eles.

Em trecho do áudio, o coordenador diz que vai resolver os problemas do povo Marubo com os índios isolados. “Eu vou entrar em contato com o pessoal da Frente e pressionar a Frente. ‘ó vocês tem que cuidar dos índios isolados porque senão, eu vou junto com os marubo meter fogo nos isolados. Passei muito tempo da minha vida evitando a guerra. Mas se a guerra vier, nós também não vamos correr. Esta é a minha orientação que deixo para o povo Marubo”, diz Henry Charlles no áudio.

A chegada de indígenas isolados na região está sendo investigada pela Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari. Conforme o povo Marubo, há alguns dias uma mulher sofreu tentativa de sequestro por uma aldeia próxima. Ela foi encontrada quatro horas depois, com as mãos amarradas. O episódio seria a terceira tentativa de sequestro na área.

A Funai informou, por meio de nota, que o discurso do coordenador regional Henry Charlles Lima da Silva não representa a posição oficial da instituição. A Fundação está acompanhando os Marubo do rio Ituí em relação à presença de índios isolados no entorno de suas aldeias. A Funai também afirmou que tem se esforçado para evitar qualquer conflito interétnico na região.ß